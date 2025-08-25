فى مداهمة لوكر إجرامى بالمنوفية .. مصرع 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنوفية .



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة )، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، بلطجة"، بنطاق محافظة المنوفية وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو إستروكس ، شابو ، بودر ، هيروين ، شادو" – قرابة 17 ألف قرص مخدر ومؤثر – 104 قطعة سلاح نارى " 94 بندقية خرطوش - 2 بندقية آلية - 6 فرد خرطوش ، 2 طبنجة ") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (90) مليون جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.