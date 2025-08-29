سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك.. ويشييد بـ هوجو إيكيتيكي

رفض آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التعليق على إمكانية ضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، وسط تكهنات حول وضعه، مع اقتراب سوق انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته في الأول من سبتمبر.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بشأن ما إذا كان "الريدز" سيضم لاعبين قبل إغلاق سوق الانتقال: "كما هو الحال دائمًا، نحاول التعاقد مع لاعبين قادرين على المساعدة، ولكن لا داعي للشكوى بعد أول مباراتين من حاجتنا للمزيد. لكن إذا استطعنا تعزيز صفوفنا، فسنفعل، إذا توفر المبلغ المناسب واللاعب المناسب. لم يتبقَّ سوى ثلاثة أو أربعة أيام. لذا دعونا نرى إن كنا سنفعل شيئًا".

ووفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية، كان إيزاك موضوع عرض بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني من ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر.

في حين فاز كل من ليفربول وأرسنال بمباراتيهما الافتتاحيتين، أكد سلوت على أهمية تجنب إهدار النقاط في هذه المرحلة المبكرة ضد فريق ميكيل أرتيتا المتعطش للفوز بلقب الدوري بعد احتلاله المركز الثاني في المواسم الثلاثة الماضية.

وأوضح سلوت: "نلعب بشكل أفضل في المراحل المتأخرة من الموسم، لذا قد نخسر بعض النقاط (مبكرًا)، ولكن ليس كثيرًا. مع ذلك، سأندهش إذا حققنا رقمًا قياسيًا في النقاط وحصد فريق أكثر من 100 نقطة بفضل قوة الدوري".

وأكمل: "بالتالي، يمكننا إهدار بعض النقاط مع الحفاظ على التنافسية. لكن الأفضل هو عدم إهدار النقاط".

كما أشاد المدرب الهولندي باللاعب الجديد هوجو إيكيتيكي، الذي سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بجميع المسابقات منذ انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.