فنربخشة التركي يعلن رحيل مدربه البرتغالي مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي يوم الجمعة فسخ عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع النادي، منهيًا بذلك فترة عمله في إسطنبول.

وكان مورينيو، البالغ من العمر 62 عامًا، قد تولى مسؤولية فنربخشة في يوليو 2024 بعد مغادرته روما.

وأفاد بيان صادر عن النادي، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري التركي الممتاز لأول مرة منذ عام 2014، بأنه "اتفق بالتراضي" على فسخ العقد مع مورينيو.

استقبل آلاف المشجعين المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد عند وصوله إلى إسطنبول مطلع الصيف الماضي، مما زاد من آمال إنهاء هيمنة جالاتا سراي الأخيرة.

إلا أن البداية المتذبذبة لفنربخشة هذا الموسم، ومعاناته الأوروبية المبكرة، وضعتا منصبه تحت ضغط.

كما لم يعلن النادي التركي عن خليفة مورينيو حتى الآن.