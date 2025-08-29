قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، ضمن أسعار الوقود، سواء البنزين بأنواعه أو السولار أو الغاز الطبيعي للسيارات. 

وشددت الحكومة على استمرار العمل بالأسعار الحالية بعد قرارها الأخير بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3 أشهر إضافية، ما يعني أن الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي ستظل كما هي حتى أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 

وللباحثين عن أسعار البنزين اليوم الجمعة ، أوضحت الحكومة في بيان سابق أنها قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة، وتجنب فرض أي زيادات إضافية في أسعار الوقود. 

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وكان من المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو المتضي، إلا أن الحكومة أصدرت قرارًا بإلغائه وتمديد العمل بالأسعار المعتمدة حتى أكتوبر المقبل، لتجنب أي زيادات جديدة خلال الربع الحالي من العام.

ارتفاع أسعار البنزين
أسعار البنزين

وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يعكس حرصها على دعم المواطنين في ظل تقلبات السوق العالمي وضمان استقرار الأسعار داخليًا.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 29 أغسطس

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بنفس الأسعار التي جرى اعتمادها في آخر تعديل صدر في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تتغير أسعار باقي المحروقات، إذ لا تزال كما أعلنتها الحكومة منذ آخر تحديث، وجاءت كالآتي:

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

رقابة مشددة على الأسعار

أكدت الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، مع منع أي محاولات للاستغلال أو تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، وأوضحت أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستقابل بإجراءات قانونية فورية.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وفق آلية عملها التي تعتمد على اجتماعات ربع سنوية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وسيجري خلال الاجتماع المقبل مراجعة الأسعار بناءً على عدة عوامل.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تستند لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود إلى 3 عناصر رئيسية، وهي:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

ويتم اعتماد هذه العناصر كمحددات رئيسية لضمان توازن التسعير بما يراعي الظروف الاقتصادية ويواكب التغيرات العالمية.

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، موضحًا أن الهدف من التمديد هو حماية المواطنين من أي زيادات قد تفرضها تقلبات الأسواق العالمية.

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم أسعار البنزين اليوم الجمعة موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي سعر لتر البنزين 95 أسعار البنزين اليوم الجمعة 29 أغسطس سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80

