قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات في محطات الوقود.

وتستمر الحكومة في تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.

تمديد قرار لجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

تؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر

-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم زيادة الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمية

أسعار البنزين أسعار البنزين في مصر أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء سعر لتر البنزين 95 سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

ترشيحاتنا

وائل جسار

وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في فرنسا.. 30 أغسطس

منة فضالي

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة.. شاهد

الفنانة يسرا المسعودي

أكشن ومفاجآت.. يسرا المسعودي تكشف كواليس «سفاح التجمع»

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد