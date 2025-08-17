قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة
أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو
جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»
البيت الأبيض يرد بسخرية على تقرير بشأن وثائق سرية عن قمة ألاسكا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص
أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
استبعاد للشناوي في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل
إعلام إسرائيلي: الوسطاء يعدّون "إطارًا جديدًا لصفقة جزئية" بشأن غزة
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
عبد العزيز جمال

يكثر البحث عن أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات، في ظل استمرار الحكومة في تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
أسعار البنزين في مصر

أسعار البنزين والسولار

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.

تمديد قرار لجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

تؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر

-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم زيادة الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمي.

ويعكس تثبيت أسعار البنزين والسولار توجه الحكومة لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.


 

