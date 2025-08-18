قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
اقتصاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات في محطات الوقود.

وتستمر الحكومة في تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.

تمديد قرار لجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

تؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر

-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم زيادة الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمية.

