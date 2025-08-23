أسعار البنزين اليوم والسولار والغاز

يبحث المواطنون عن اسعار البنزين والسولار اليوم بالاضافه الي اسعار الغاز، والتي شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم السبت 23 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك استمرارا لقرار الحكومة الصادر في أبريل الماضي بتثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

أسعار البنزين اليوم السبت 23 أغسطس 2025

بنزين 95: 19 جنيها للتر.

بنزين 92: 17.25 جنيها للتر.

بنزين 80: 15.75 جنيها للتر.

أسعار السولار

السولار: 15.50 جنيها للتر.

أسعار المازوت

المازوت: 10,500 جنيه للطن.

أسعار غاز السيارات

متر مكعب غاز السيارات: 7 جنيهات.

الغاز الصب للقطاعات الصناعية: 16 ألف جنيه للطن.

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

أسعار أنابيب الغاز

الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه من المستودع، وتباع للمستهلك بين 210 و230 جنيها.

الأنبوبة التجارية (25 كجم): 300 جنيه من المستودع، وتباع للمستهلك بحوالي 400 جنيه.

الفرق بين بنزين 91 وبنزين 95

يعتبر بنزين 95 وقودا عالي الأوكتان مخصصا للمحركات ذات الأداء العالي أو التي تحتاج إلى مقاومة كبيرة للاحتراق المبكر.

ويختلف عن البنزين ذي الأرقام الأقل في قدرته على تحمل الضغط العالي دون اشتعال ذاتي.

ويجب استخدامه فقط في السيارات المصممة لذلك، وهو ما يمكن التأكد منه عبر دليل المالك أو الملصق الموجود داخل السيارة.

تثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2025

وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بعدم زيادة أسعار البنزين أو السولار حتى اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل في أكتوبر 2025، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على أهمية حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي زيادات قد تفرضها تقلبات الأسواق العالمية.

آلية لجنة التسعير التلقائي

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، لمراجعة الأسعار استنادا إلى عدة معايير، أبرزها:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.

تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.

أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار البنزين والسولار والغاز ثابتة خلال أغسطس وسبتمبر

وبحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الحكومة حريصة على إبقاء الأسعار مستقرة حتى الاجتماع المقبل، لتخفيف الضغوط عن المواطنين ودعم استقرار السوق المحلي.

بهذا التوجه، تظل أسعار البنزين والسولار والغاز ثابتة خلال أغسطس وسبتمبر، على أن يتم البت فيها مجددا خلال اجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل.