أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

أخبار البلد

أسعار التصالح في مخالفات البناء

أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أسعار التصالح في مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 737 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وذلك في مخالفات البناء داخل نطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك بعد اعتماده رسميا ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025.

التصالح في مخالفات البناء

استند القرار إلى حزمة من التشريعات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

كما أخذ القرار في الاعتبار مقترحات لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية والكتب الرسمية الصادرة في أبريل ويونيو 2025 التي أوصت بتحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في الأنشطة المختلفة بالمناطق التابعة لمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وبموجب المادة الأولى، تم تحديد أسعار المتر المسطح للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق والأنشطة التي لم يسبق تحديدها من قبل اللجان المختصة، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023. 

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به فورا من تاريخ نشره.

أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء

ضوابط البناء وفق القانون الجديد

حدد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية المعدلة ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشوارع ومخططات التنظيم. 

ففي الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى ارتفاع 13 مترا. 

بينما في الشوارع الأوسع من 8 أمتار، يمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، مما يمنح مرونة أكبر في التوسع الرأسي.

كما أجاز القانون استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية بشرط أن تكون على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار، بما يحقق تنوعا في استخدامات المباني ويدعم النشاط الاقتصادي.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

رغم التيسيرات التي تتيحها قوانين التصالح، إلا أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حدد نوعين من المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها مطلقا:

البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية وفقا للتصوير الجوي المعتمد.
المباني المخالفة داخل الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 4 أبريل 2019، إذ يقتصر التصالح على المخالفات الواقعة بين عامي 2008 و2019 فقط.

بهذا القرار، تسعى وزارة الإسكان إلى ضبط ملف مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، عبر آليات تسعير واضحة وإجراءات قانونية تحقق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني.

المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن إجراءات الحصول على رخصة بناء أصبحت أكثر سرعة وتنظيما، حيث لا تتجاوز 26 يوم عمل في الظروف العادية، بينما قد تمتد إلى 40 يوما في حال تطلب الأمر وثيقة تأمين. 

وتشمل الإجراءات تقديم طلب بيان صلاحية موقع، وإجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات اللازمة، ومراجعة الملف، ثم إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء

