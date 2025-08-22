قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي
بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
خدمات

عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات

رخصة البناء
رخصة البناء
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن خطوات الحصول على رخصة البناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقد أصدرت الوزيرة منال عوض كتابًا دوريًا يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.

هذا القرار الذي طال انتظاره جاء بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط العمراني، وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين، خصوصًا في المدن القائمة والمخططة، ما يمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الحكومة مع التراخيص البنائية.

خطوات الحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء الاشتراطات

الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة أوضح الخطوات الجديدة التي يجب على المواطن اتباعها لاستخراج رخصة البناء، حيث تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بشؤون التنظيم والتخطيط، دون الحاجة للرجوع للوحدات ذات الطابع الخاص أو الجامعات’، ولا يُشترط تقديم عقد مُشهر، بل يكفي تقديم ما يثبت الملكية.

كما تُوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على الترخيص، وذلك مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية لاستخراج التراخيص

وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن المدة اللازمة للحصول على الترخيص لن تتجاوز 26 يوم عمل إذا لم تكن هناك وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في حالة اشتراط التأمين، ما يمثل اختصارًا كبيرًا مقارنة بالنظام السابق.

عدد الأدوار المسموح بها في 2025

بحسب قانون البناء الجديد، يتم تحديد الارتفاعات وفقًا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم.

 ويسمح القانون الجديد بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

أما فيما يخص عدد الأدوار:

في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار فأكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.

تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان في تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء بالمدن الجديدة إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بداية من يناير الماضي، من خلال منصة إلكترونية مخصصة. 

هذه الخدمة تتيح للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء

الإجراءات تنقسم إلى جزئين:

أولًا: إصدار بيان صلاحية الموقع

  • التقديم للمركز التكنولوجي بصورة البطاقة وكروكي الموقع دون اشتراط عقد ملكية.
  • دفع رسوم الرفع المساحي.
  • إصدار بيان صلاحية خلال 5 أيام.
  • إجمالي المدة: 20 يومًا.

ثانيًا: استخراج ترخيص البناء

  • تقديم الطلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس معتمد، والرسومات الهندسية والمستندات.
  • مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
  • التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود.
  • تحديد الرسوم من لجنة مختصة خلال 10 أيام.
  • استلام الترخيص بعد سداد الرسوم خلال 48 ساعة.

مميزات المنظومة الجديدة

  • تسريع الإجراءات بشكل واضح.
  • إلغاء الاشتراطات المعقدة السابقة.
  • اعتماد اللامركزية في إصدار التراخيص.
  • إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا.
إلغاء الاشتراطات البنائية رخصة البناء خطوات الحصول على رخصة البناء وزارة التنمية المحلية خطوات الحصول على تراخيص البناء عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات

