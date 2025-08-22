قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1

الاتحاد الاوروبي والدول الغربية
الاتحاد الاوروبي والدول الغربية
الخارجي

أعربت اثنتان وعشرون دولة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، عن قلقها العميق إزاء خطة إسرائيلية مثيرة للجدل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم E1 شرق القدس.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على هذه المشاريع الاستيطانية "غير مقبول ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

وأكد البيان أن وزراء الخارجية والدبلوماسيين الموقعين على الموقف المشترك "يدينون القرار بشدة ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عنه"، معتبرين أن المضي فيه سيشكل عقبة كبرى أمام حل الدولتين عبر تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس.

وأشار البيان كذلك إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن هذه الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلًا". وحذر الوزراء من أن هذه السياسات لن تحقق أي مكاسب حقيقية للإسرائيليين، بل ستؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي، على حد وصفهم.

وشددت الدول الموقعة على البيان أن أمام حكومة إسرائيل فرصة للتراجع عن هذه الخطة قبل اتخاذ خطوات تنفيذية جديدة، داعية إلى وقفها بشكل عاجل. كما أكدت أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن وتحقيق الازدهار في الشرق الأوسط.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التزامًا بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على تحويل أموال السلطة الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسساتي في الأراضي الفلسطينية.

خطة إسرائيلية مستوطنات جديدة الضفة الغربية E1 شرق القدس أستراليا بلجيكا كندا الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

سموحة

فرج عامر: سموحة يحتاج للفوز بمياراة.. وهدف زد مشكوك في صحته

الزمالك

عقب ثنائية مودرن.. فيريرا يقرر مواصلة التدريبات دون راحة

زكريا ناصف

زكريا ناصف داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.. صور

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد