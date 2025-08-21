قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح في مخالفات البناء ببيلا

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تسليم نماذج ( 8 ) للتصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين بمركز بيلا، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتبسيط عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ،  أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بيلا التصالح

المساعدات الإنسانية

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

دارين مصطفى

ادعوا لمامي.. ابنة دارين مصطفى تكشف عن تعرض والدتها لأزمة صحية مفاجئة

معبر رفح

مئات الشاحنات المصرية محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر الدخول عبر كرم أبو سالم

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

