قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.

أسعار الحديد للطن:

حديد عز: من 45,000 إلى 45,500 جنيه.

حديد المصريين: من 44,800 إلى 45,200 جنيه.

حديد بشاي: من 44,700 إلى 45,000 جنيه.

حديد الجارحي: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.

حديد الجيوشي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.

حديد المراكبي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.

حديد السويس للصلب: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.

حديد عنتر: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.

حديد العشري: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.

حديد مصر ستيل: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


أسعار الأسمنت للطن:

الأسمنت المسلح: من 2,150 إلى 2,250 جنيهًا.

أسمنت النصر: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت لافارج: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت السويدي: من 2,150 إلى 2,250 جنيه.

أسمنت حلوان: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت الممتاز: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت العسكري: من 2,080 إلى 2,180 جنيه.

أسمنت أسوان: من 2,070 إلى 2,150 جنيه.

أسمنت طرة: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.

الأسمنت المقاوم للملوحة: من 2,200 إلى 2,300 جنيه.

الأسمنت الأبيض: من 3,700 إلى 3,900 جنيه.

أسمنت سيناء: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.

تعكس حركة الأسعار اليوم استقرارًا مدعومًا بتوافر الإنتاج المحلي وتراجع طفيف في تكاليف النقل العالمية. ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق متأثرًا بالتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت، مع توقعات بمرونة الأسعار وفقًا لحجم الطلب على مشروعات التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

أسعار مواد البناء الحديد الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد