محافظات

أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان

أحمد زهران

تبرع أهالي قرية بني مجدول التابعة لمركز ومدينة كرداسة في محافظة الجيزة بقطعة أرض مساحتها 18 قيراطا (حوالي 3000 متر مربع) للدولة، وذلم بهدف بناء مدرسة تعليم أساسي جديدة داخل الكتلة السكنية، بعد سنوات عديدة من معاناة الطلاب مع مدارس متهالكة ومكتظة بالكثافة الطلابية.
وتعيش القرية التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة أزمة حقيقية بسبب نقص المدارس، حيث يوجد بها مدرستان ابتدائيتان ومدرسة إعدادية واحدة فقط، وإحدى المدارس الابتدائية أنشئت عام 1964، وأصبحت آيلة للسقوط وتعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، مما أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول لتتجاوز 100 تلميذ في الفصل الواحد.

نبيل الفقي، أحد أهالي القرية أكد أن "الفصول بقت خانقة، الفصل الواحد بيضم أكتر من 100 طالب، والأطفال مش لاقيين مكان يقعدوا فيه، وفيه خطورة على حياتهم لو المبنى وقع في أي لحظة".
تحديات تواجه الطلاب والأهالي
مع قرار إخلاء المدرسة المتهالكة، بسبب ما يواجه الطلاب من خطر الانتقال إلى مدارس في قرى مجاورة بعيدة، مما يشكل عبئا إضافيا على الأسر.
إحدى الأمهات بالقرية قالت، "إحنا مش هنقدر نبعت عيالنا يمشوا مسافات بعيدة كل يوم، الطريق خطر، ومفيش مواصلات آمنة، والأهالي أغلبهم حالتهم بسيطة".

وأضاف الأهالي، أن الإدارة الزراعية رفضت الأرض المتبرع بها بدعوى أنها بعيدة عن الكتلة السكنية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويضيع حلم بناء المدرسة.
بينما أضاف الحاج سيد، أحد كبار الأهالي، أن الأرض تبرعوا بها داخل الكتلة السكنية لتسهيل الوصول إليها، مناشدا لمسؤولين بسرعة البدء في الإنشاء.

ويأمل أهالي قرية بني مجدول أن يرى حلمهم النور من خلال بناء مدرسة حديثة قريبا، بعد أن قاموا بواجبهم وتبرعوا بالأرض.

وأختتم الأهالي رسالتهم بمناشدة عاجلة لمحافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم، قائلين: "إحنا عملنا اللي علينا.. ووهبنا الأرض، وبنستغيث بالمحافظ والوزارة يسرعوا الخطوات قبل ما أولادنا يتشردوا بين القرى".

