“بيطريين الجيزة” تنظم دورات تدريبية مجانا للأطباء لمعرفة أحدث طرق العلاج والوقاية

مجهودات كبيرة وخطوات متناغمة تقوم بها نقابة الأطباء البيطريين بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال نقيب البيطريين بالجيزة، للنهوض بمهنة الطب البيطري ودعم أعضائها، وذلك من خلال إطلاق برامج تدريبية مكثف تهدف إلى صقل مهارات الأطباء الخريجين والطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، والوقوف بجانب الأطباء إجتماعياً لتقديم الخدمات المختلفة.

وللتعرف أكثر على برامج النقابة، إلتقى صدى البلد الدكتور علاء عبدالعال نقيب البيطريين بالجيزة، وأكد في بداية حديثه أنه تولى مهام النقابة رسمياً في منتصف فبراير 2025، ووضع نصب عينيه خطة متكاملة للنهوض بالنقابة من خلال تنظيم برامج ودورات تمثل حجر الزاوية في استراتيجية جديدة للنقابة.

وأضاف نقيب البيطريين بالجيزة، أن الهدف الرئيسي هو "خدمة الطبيب البيطري في المحافظة وجعله قوياً في مجاله، مشيراً إلى أن الطب البيطري يتطور بسرعة كبيرة ويحتاج إلى مواكبة مستمرة.

وأشار عبدالعال، إلى أن النقابة تعمل على مساعدة الأطباء في مختلف المجالات، بداية من الدعم الفني وانتهاء بالمسائل المهنية والاجتماعية، ويعتمد البرنامج التدريبي على تقديم ما لا يقل عن 3 إلى 4 دورات شهرياً، ويستهدف الخريجين من جميع أنحاء المحافظة والدولة، وأثمرت هذه الجهود عن تدريب أكثر من 300 طبيب حتى الآن، بمتوسط 20 إلى 25 طبيباً في كل دورة.

كما استقطب البرنامج أطباء من محافظات مجاورة مثل القاهرة، والشرقية، والدقهلية، مما يؤكد جودة الدورات المقدمة.

وأضاف نقيب البيطريين بالجيزة، أنه إلى جانب البرامج التدريبية، تقدم النقابة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأطباء، مثل الرحلات وتلبية احتياجاتهم المهنية والاجتماعية.

وأكد عبدالعال، أن كل هذه الجهود تتم بدعم كامل من الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، الذي يقدم الدعم اللازم لحل أي مشاكل مهنية تواجه الأطباء.

شراكات علمية وتنوع في الدورات

وأختتم نقيب البيطريين حديثه، أنه لضمان أعلى مستويات التدريب، أقامت النقابة شراكات مع أساتذة متخصصين من الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث، وحصلوا على درجات علمية وجوائز حكومية، على الدورات التي تغطي مجالات حيوية مثل:

-استخدام الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) في التشخيص.

-التحاليل الطبية البيطرية، بما في ذلك تعداد الدم ووظائف الكلى والكبد للحيوانات.

بينما أكد الدكتور أحمد سمير، استاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي ومدير مركز بحوث البيوتكنولوجي كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أنه أنه يقوم بشرح دورات تدريبية عن التحاليل البيطرية مثل صورة الدم ووظائف الكلي والكبد للحيوانات وهذه التحاليل تفيد الأطباء البيطريين جدا في التشخيص مثل الطبيب البشري لتحديد نوع المرض وكيفية العلاج، لذلك نقوم بالتدريب على التحاليل لأنه مجال جديد على البيطريين وبالتالي ننقل الخبرة بالتدريب للأطباء البيطريين وتوعيتهم لأهمية التحاليل، وكذلك الوسائل التشخيصية الآخرى التي تفيد الأطباء البيطريين من أجل الوصول للتشخيص السليم والعلاج النموذجي.

وأشارت الدكتورة دالبا ميخائيل، أحد الأطباء المستفيدين من الدورات إلى أهميتها قائلة: "دورة الموجات الصوتية كانت مفيدة جداً جداً لنا، واستفدنا منها كثيراً".

وأكدت ميخائيل، على أن التحاليل الطبية أصبحت أداة حاسمة في الوصول إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب للحيوان بدلاً من إهدار الوقت في علاجات غير مجدية.