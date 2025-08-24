قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع
القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب
مين الأغلى.. سعر ملابس روبي ودينا في حفل الساحل الشمالي يثير السوشيال ميديا |شاهد
الإفتاء توضح حكم التربح من الإنترنت .. وتؤكد: العبرة بمضمون المحتوى
قبل بدء الدراسة| أسئلة وإجابات تشرح تفاصيل البكالوريا المصرية "موادها وامتحاناتها ورسومها"
غدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
سعر الدولار في مصر يوم الأحد 24 أغسطس 2025
رغم الظروف الصعبة| رمضان السيد يكشف عن جاهزية «الشناوي» لمواجهة غزل المحلة
نانسي عجرم تتألق بفستان أزرق لامع وتفاجئ جمهورها بإطلالة ساحرة|شاهد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
خدمات

عبد العزيز جمال

يزيد البحث من قبل الكثير عن عن أسعار البنزين  اليوم الأحد  24 أغسطس 2025، لمعرفة أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات في محطات الوقود.

 أسعار البنزين اليوم الأحد

يذكر أن الحكومة أعلنت تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.

 أسعار البنزين في مصر

أسعار البنزين اليوم في مصر 

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.

اقرأ أيضًا:

تمديد قرار لجنة التسعير

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم الاحد 24 أغسطس 2025

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

وكشفت الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:

-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر

-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار

تأكيد حكومي بعدم زيادة الأسعار حاليًا

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات البورصة العالمية.

