فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. روائع الأديب العالمى نجيب محفوظ بالسينما

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والذى ولد يوم 11 من شهر ديسمبر عام 1911، ورحل فى 30 أغسطس عام 2006. 

نبذة عن الكاتب نجيب محفوظ

وُلد الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ في حي الحسين بالقاهرة عام 1911، وهو ابن الموظف عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا الذي لم يكن يقرأ في حياته غير القرآن الكريم وحديث عيسى بن هشام لأن كاتبه المويلحي كان صديقاً له.

وكان نجيب أصغر أشقائه، والفرق بينه وبين أقرب أشقائه عشر سنوات؛ وهو الأمر الذي جعله وحيداً.

وفي عام 1930، التحق بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الفلسفة، شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية، لكنه عدل عن قراره وركز على الأدب.

بداية عمله

بعد ذلك عمل سكرتيراً برلمانياً في وزارة الأوقاف 1938 ثم مديراً لمؤسسة القرض الحسن في الوزارة حتى 1954، ثم مديراً لمكتب وزير الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة وعمل مديراً للرقابة على المصنفات الفنية. 

وفي 1960 عمل مديراً عاماً لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشاراً للمؤسسة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، وآخر منصبٍ حكومي شغله كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما 1966.

وبعدها قرر نجيب محفوظ كتابة الروايات وكتب روايته الأولى تحمل اسم عبث الأقدار.

وفي عام 1945، تحول نجيب محفوظ إلى الكتابات الواقعية برواية القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق.

صاحب أكبر عدد من الأفلام الأفضل فى تاريخ السينما

ويعتبر الكاتب الكبير نجيب محفوظ له نصيب الأسد فى عدد الأفلام التى تم اختيارها فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما، حيث احتل نجيب محفوظ المركز الأول بـ17 فيلما دفعة واحدة وهي بداية ونهاية، واللص والكتاب، والقاهرة 30، وريا وسكينة، وميرامار، وأهل القمة، والكرنك، ودرب المهابيل، وثرثرة فوق النيل، والاختيار، وبين السما والأرض، والمذنبون، والحب فوق هضبة الهرم، والوحش، والسمان والخريف، وبين القصرين.

الكاتب الكبير نجيب محفوظ نجيب محفوظ أعمال نجيب محفوظ أفلام نجيب محفوظ ذكرى وفاة نجيب محفوظ

