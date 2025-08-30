أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها

احتفلت الفنانة ملك زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر، حيث شاركت متابعيها، مقطع فيديو يضم لقطات وذكريات جمعت بينهما، ووجهت لها رسالة طويلة عبّرت فيها عن حبها واعتزازها بها.

وكتبت ملك زاهر عبر حسابها على إنستجرام: "صحيح مليانة الدنيا أحضان بس إنتي مش أي مكان، إنتِ بالنسبة لي أمان".

وأضافت ملك زاهر: "إنتي مش مجرد أخت.. إنتِ عالمي كله، رابطنا أقوى من أي وصف وأعمق من مجرد أخوات أو أصحاب. مرينا بكل حاجة مع بعض، من أيام الحضانة والمدرسة لحد الجامعة والتخرج، وعشنا نفس الصحاب واللبس والضحك والدموع. حتى يوم فرحك كنت ببصلك بدموع فرحة، فخورة وسعيدة بيكي\، ومهما بعدنا تحت سقفين مختلفين، هنفضل ماشيين سوا في كل خطوة".

وتابعت ملك زاهر: "إنتي بالنسبالي بنتي وفرحتي وأكبر نعمة في حياتي. فخورة بيكي على طول، واقفة في ضهرك ومشجعاكي في كل حاجة، إنتي أكتر شخص بحبه وبفرح له أكتر ما بفرح لنفسي، وبشكر ربنا كل يوم إنه رزقني بيكي".

واختتمت رسالتها قائلة: “وحشتيني في كل لحظة، لكن مبسوطة إنك مع الشخص اللي بتحبيه وبتعيشي الحياة اللي تستحقيها، وده مجرد بداية لأنك اتخلقتي عشان تفضلي متألقة، إنتي كل حاجة ليا، وفخري الأبدي، وأعظم حب في حياتي.. أنا مش عايز غيرك دايمًا وأبدًا”.