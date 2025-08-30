قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
فضل الحوقلة.. 4 كنوز لو عرفتها تجعلك تواظب عليها
إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-8-2025
بقوة 5.2 درجة.. زلزال ثان يضرب شرق روسيا في أقل من ساعة
حدث هام طال انتظاره.. العراق يشهد اليوم انسحاب القوات الأمريكية من بغداد
فن وثقافة

أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة ملك زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر، حيث شاركت متابعيها، مقطع فيديو يضم لقطات وذكريات جمعت بينهما، ووجهت لها رسالة طويلة عبّرت فيها عن حبها واعتزازها بها.

وكتبت ملك زاهر عبر حسابها على إنستجرام: "صحيح مليانة الدنيا أحضان بس إنتي مش أي مكان، إنتِ بالنسبة لي أمان".

وأضافت ملك زاهر: "إنتي مش مجرد أخت.. إنتِ عالمي كله، رابطنا أقوى من أي وصف وأعمق من مجرد أخوات أو أصحاب. مرينا بكل حاجة مع بعض، من أيام الحضانة والمدرسة لحد الجامعة والتخرج، وعشنا نفس الصحاب واللبس والضحك والدموع. حتى يوم فرحك كنت ببصلك بدموع فرحة، فخورة وسعيدة بيكي\، ومهما بعدنا تحت سقفين مختلفين، هنفضل ماشيين سوا في كل خطوة".

وتابعت ملك زاهر: "إنتي بالنسبالي بنتي وفرحتي وأكبر نعمة في حياتي. فخورة بيكي على طول، واقفة في ضهرك ومشجعاكي في كل حاجة، إنتي أكتر شخص بحبه وبفرح له أكتر ما بفرح لنفسي، وبشكر ربنا كل يوم إنه رزقني بيكي".

واختتمت رسالتها قائلة: “وحشتيني في كل لحظة، لكن مبسوطة إنك مع الشخص اللي بتحبيه وبتعيشي الحياة اللي تستحقيها، وده مجرد بداية لأنك اتخلقتي عشان تفضلي متألقة، إنتي كل حاجة ليا، وفخري الأبدي، وأعظم حب في حياتي.. أنا مش عايز غيرك دايمًا وأبدًا”.

الفنانة ملك زاهر شقيقتها ليلى زاهر عيد ميلاد ليلي زاهر هشام جمال عيد الميلاد

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حادث انقلاب ميكروباص

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

