بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
فن وثقافة

أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا

يارا أمين

حرص الفنان أحمد زاهر، على دعم ابنته ليلى زاهر على مسلسلها الجديد الجديد “ماتراه ليس كما يبدو”، ونشر البوستر الرسمي للمسلسل على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق عليه قائلاً: “مبروك يا روح قلبي، إن شاءالله تكسري الدنيا، أحلى هند”.


كشفت الفنانة ليلي أحمد زاهر، تفاصيل شخصيتها في حكاية "هند" التي تعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" علي قناة Dmc ومنصة Watch it الرقمية، بدءا من يوم السبت المقبل 30 اغسطس الجاري.

وشاركت ليلي أحمد زاهر صورة مع هند عبدالله مؤلفة العمل وبطلة حكاية هند الحقيقية علي حسابها علي "انستجرام" وقالت: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي هند البطلة اللي أنا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدا والمؤلمة جدا جدا".

وأضافت: “هند مرت بتجربة مش سهل أن أي حد يخرج منها بخير، لكن هي عدت وركزت في اللي بتحبه وحولت معانتها لقصة مسلسل أنا محظوظة إني بعمله علشان يكون قصة نساعد بيها بنات تانية”.

واختتمت: “أنا أسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه.. ويا رب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة هند ويا رب تعجبكم”.

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويعرض علي قناة dmc ومنصة watch it.

