لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها رفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت ليلى أحمد زاهر، مرتديه جمبسوت أنيق ومميز باللون الأسود، ذا تصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى أحمد زاهر رفقة أصدقائها