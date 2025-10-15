قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات

حازم هلال
حازم هلال
عبدالحكيم أبو علم

أعرب المهندس حازم هلال، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن في الانتخابات المقرر لها 31 أكتوبر الجاري، عن سعادته بالانضمام لقائمة محمود الخطيب، مؤكدًا على أن وجوده مع هذه الكوكبة يُعد مسئولية كبيرة، باعتبارها تمثل فكرًا متكاملًا يسعى لخدمة النادي في كافة قطاعاته الإدارية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال: لست بعيدا  عن الأهلي، فقد كنت أشغل منصب  نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وهو ما أتاح لي فرصة التعامل المباشر مع العديد من الملفات الحيوية داخل النادي، خصوصًا في المجال الإنشائي، واكتسبت معرفة بتفاصيل العمل الإداري وطبيعة التحديات التي تواجه مؤسسة بحجم وقيمة النادي الأهلي.
وأضاف: أحمل مع زملائي رؤية طموحة وأفكارًا استثمارية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد الاقتصادية ، بما يتناسب مع مكانه  الأهلى كمؤسسة رياضية كبرى، تعمل بأسلوب يضمن تمويل المشروعات دون الاعتماد على المداخيل الثابتة مثل عقود الرعاية، بالإضافة إلى التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي والتجاري، بما يخدم الأعضاء والفرق الرياضية. 
وأشار هلال إلى أن النادي الأهلى  يعيش واحدة من أهم فتراته التاريخية من حيث التطوير والإنجازات، وما تحقق خلال السنوات الماضية هو طفرة بكل المقاييس، حيث يمتلك النادي بنية تحتية تضاهي أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وشركات قوية تعمل بفكر مؤسسي، ومنظومة رياضية متكاملة تعمل على تحقيق البطولات على كل المستويات المحلية والقارية 
وأكد أن قائمة محمود الخطيب تضم كفاءات وخبرات متنوعة، وكل فرد فيها يملك الكثير في مجاله ليقدمه للنادي، وما يجمعنا هو الحب والانتماء للكيان والإيمان بقيم الأهلى وتقاليده ، وهدفنا واحد هو استمرار النجاحات، وأتمنى أن يحضر أعضاء النادي بكثافة  يوم 31 أكتوبر بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه العريق.

 

