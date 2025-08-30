قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
بالصور

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

سعيد فراج  
تصوير محمد زاهر

شهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، العديد من المفاجآت للمطرب الملثم تووليت، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 29 أغسطس، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وكان أبرز مفاجآت تووليت، لجمهور مهرجان العلمين الجديدة، هو الكشف عن جوانب حول شخصيته الغامضة التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهوره على الساحة.

تووليت من الدقي

وكان أبرز الجوانب التي كشفها تووليت، عن شخصيته الغامضة هي المكان الذي عاش وتربى فيه، وهو منطقة الدقي، فقال للجمهور: «تحية لكل واحد من الدقي في الحفلة.. أنا من الدقي يا جماعة».

وبالتصريح السابق ينفي تووليت، التكهنات السابقة أنه ابن الهضبة عمرو دياب «عبدالله» بعدما قال إن من الدقي، ليبقى الاحتمال الآخر بأن تووليت هو الرابر محمد خفاجي.

أول شبيه لـ تووليت

وفي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، فاجأ تووليت، جمهوره بالطفل حمزة (بطل كليبه الأخير) وذلك بعدما قال إنه استعان بالطفل حمزة في الكليب لأنه يشبهه كثيرا وهو صغير.

والطريف أن الطفل حمزة (شبيه تووليت) يشبه أيضا الرابر محمد خفاجي، لتزيد احتمالات أنه هو خفاجي مثلما تردد سابقا.

حبيبة تووليت تظهر معه في الحفل

وقال تووليت، لجمهوره أن حبيبته حاضرة معه في الحفل وغنى لها إحدى أغانيه بعدما ابتعد عنها لمدة 5 أشهر، ليكتشف خلال تلك الفترة أنه لا يستطع الابتعاد عنها.

فقال: «انا مكنتش اقدر ابعد عنك اكتر من الفترة دي.. بحبك» في لقطة رومانسية بينهما، بينما لم تظهر حبيبة تووليت بوجهها للجمهور، فظلت في مقعدها ولم تبدي أي ردة فعل.

وظهر تووليت، خلال الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديا تيشيرت أحمر وبنطالا أزرق، وبدأ الحفل بأغنية بيسألوني عليك، التي تفاعل معها الجمهور.

يشهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، لـ كايروكي وتووليت، حضورا مكثفا للجمهور، يحمل لافتة كامل العدد.

أصدر المطرب تووليت خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الأخير بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة تتميز بموسيقى مميزة على طريقة ألحان التسعينيات التى تجمع بين البوب والهيب هوب.

الأغنيات الثمانية التي يضمها ألبوم تووليت الجديد هي: «بقيت وحيد» و«عينيكي لون السما بالليل» و«لسه بريء»، و«ماتيجي أعدي عليكي» و«ليه بنخبي ومش بنقول»، و«حبيبي ليه» التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما.

