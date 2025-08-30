أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة

شهد حفل فريق كايروكي، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، حضور النجمة أنغام، كأول ظهور لها بعد رحلة علاجها في ألمانيا.

وحرص الفنان أمير عيد، على توجيه التحية للنجمة أنغام على المسرح، والتي حرصت على أن تطل على جمهورها من مقصورة ساحة U أرينا، وتوجه التحية للجمهور.

نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمانة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعائكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".



وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".