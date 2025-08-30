محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأحدث أغانيه الجديدة بعنوان “جدة غير”، والتي يشارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وحرص محمد رمضان على توجيه التهنئة للمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة، قائلًا: "كل سنة والمملكة العربية السعودية، ملكاً وولي عهد وشعباً، بخير وصحة وسعادة".

وكان الفنان محمد رمضان أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان “ليالي مراسي”، المقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

ويقدم رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ينتظرها جمهوره، وسط تفاعل متوقع من الحضور.