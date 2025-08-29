محمد رمضان: أعود إلى بلدي مصر وجمهوري العزيز في مراسي الليلة

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي جديد، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان «ليالي مراسي» بالساحل الشمالي.



وأعلن رمضان عن حفله عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر مجموعة صور من أحدث جلساته التصويرية، معلقًا: «أعود إلى بلدي مصر وجمهوري العزيز في مراسي.. أراكم غداً في ليلة الجمعة».



الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي يشهدها الساحل الشمالي خلال موسم الصيف .

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه، بعنوان “قلبي سميته لبنان” منذ قليل، عبر جميع المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية بعد أيام مع حفله الذي أقيم يوم السبت الماضي في لبنان.

وروَّج محمد رمضان لأغنية قلبي سميته لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: "أغنية قلبي سميته لبنان نزلت على المنصات، واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين وصل.. ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".

حفل محمد رمضان في لبنان

أدهش محمد رمضان، جمهوره، خلال حفل لبنان بالغناء باللهجة اللبنانية، وقدم أغنية، قال فيها: “اسمي محمد رمضان مصري الهوية والعنوان روحي سميتها بيروت وقلبي سميته لبنان”، وقام بالنداء على الفنانة فيروز بالقول “بعشق صوتك يا فيروز.. وبعشق وديع الصافي”.