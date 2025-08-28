مع ابنته..أحدث ظهور لـ محمد رمضان في مراسي

شارك الفنان محمد رمضان، صور جديدة له مع ابنته كنز عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مروجًا لحفله الغنائي في مراسي.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلاً: "نسيم الصيف أعادني إلى وطني..مصر، التي طالما كانت مصدر إلهامي، أهل مراسي موعدنا غدًا ليلة الجمعة في حفلتي".

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه، بعنوان “قلبي سميته لبنان” منذ قليل، عبر جميع المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية بعد أيام مع حفله الذي أقيم يوم السبت الماضي في لبنان.

وروَّج محمد رمضان لأغنية قلبي سميته لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: "أغنية قلبي سميته لبنان نزلت على المنصات، واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين وصل.. ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".

حفل محمد رمضان في لبنان

أدهش محمد رمضان، جمهوره، خلال حفل لبنان بالغناء باللهجة اللبنانية، وقدم أغنية، قال فيها: “اسمي محمد رمضان مصري الهوية والعنوان روحي سميتها بيروت وقلبي سميته لبنان”، وقام بالنداء على الفنانة فيروز بالقول “بعشق صوتك يا فيروز.. وبعشق وديع الصافي”.

وحرص محمد رمضان على حمل العلم اللبناني والغناء به، كما رَقَصَ على الدبكة اللبناني.

فيلم أسد

وعلى صعيد آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم “أسد”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.