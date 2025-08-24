حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت

أشعل الفنان محمد رمضان، حماس الجمهور اللبناني فى حفله الذى أقيم امس وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وشهد حفل محمد رمضان عددا من اللقطات التى نرصدها في التقرير التالي:

أدهش محمد رمضان جمهوره خلال الحفل بالغناء باللهجة اللبنانية، وقدم أغنية قال فيها: “اسمي محمد رمضان مصري الهوية والعنوان روحي سميتها بيروت وقلبي سميته لبنان” وقام بالنداء على الفنانة فيروز بالقول بعشق صوتك يا فيروز وبعشق وديع الصافي.

وحرص محمد رمضان على حمل العلم اللبناني والغناء به كما قام بالرقص على الدبكة اللبناني.

محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليب مع لارا ترامب

من ناحية اخرى كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده تصوير فيديو كليب جديد يجمعه ب"لارا ترامب"، زوجة نجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وقال محمد رمضان: "أستعد لتصوير كليب خلال الاسابيع القليلة القادمة في ميامي، وهو من مستمعي الاغاني الخاصة بي ، واغنيتها المفضلة" بم بم ".

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر وتقدير لجمهوره في بيروت، بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به فور وصوله إلى لبنان استعدادًا لإحياء حفله الغنائي هناك.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله وسط حشود كبيرة من محبيه الذين حملوه على الأعناق، معلقًا: "لبنان بلد الجمال والفن والترحاب.. زي ما فرحتوني اليوم باستقبالكم الخاص، أنا كمان هدلعكم يوم السبت في فورم دي بيروت.. ثقة في الله أقوى حفلة في العالم العربي".