المخرج على العربي يستغل حفلة ويجز لتصوير مشاهد من «وتر واحد»

أعلن المخرج علي العربي عن انطلاق تصوير فيلم "وتر واحد" الذي يقوم ببطولته ويجز، واستغل حفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لتصوير بعض مشاهد العمل.

وظهر في هذه المشاهد كل من آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد معه على المسرح.

وجاء ظهور النجوم للترويج للفيلم الجديد، وتم الاستعانة بلقطات من الحفل في الفيلم، خاصة أن ويجز استقبل آسر ياسين وتارا عماد قائلاً: "فضل وسارة".

وعلق المخرج علي العربي عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "يسعدنا أن نعلن بكل فخر عن انطلاق تصوير فيلم 'وتر واحد' بطولة ويجز ومن إخراج وإنتاج علي العربي. بالأمس بلغت الأجواء ذروتها عندما صعد إلى المسرح آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد ليمنحوا الجمهور نظرة أولى حصرية على رحلتهم داخل الفيلم".

ويُعد "وتر واحد" أولى التجارب السينمائية لويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.

وأعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك يوم 29 أغسطس الجاري، بعد طرح أحدث أغنياته "الأيام" عبر يوتيوب والمنصات المختلفة.