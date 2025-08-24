قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج على العربي يستغل حفلة ويجز لتصوير مشاهد من «وتر واحد»

ويجز وآسر وتارا عماد من فيلم وتر واحد
ويجز وآسر وتارا عماد من فيلم وتر واحد
سعيد فراج

أعلن المخرج علي العربي عن انطلاق تصوير فيلم "وتر واحد" الذي يقوم ببطولته ويجز، واستغل حفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لتصوير بعض مشاهد العمل.

وظهر في هذه المشاهد كل من آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد معه على المسرح.

وجاء ظهور النجوم للترويج للفيلم الجديد، وتم الاستعانة بلقطات من الحفل في الفيلم، خاصة أن ويجز استقبل آسر ياسين وتارا عماد قائلاً: "فضل وسارة".

وعلق المخرج علي العربي عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "يسعدنا أن نعلن بكل فخر عن انطلاق تصوير فيلم 'وتر واحد' بطولة ويجز ومن إخراج وإنتاج علي العربي. بالأمس بلغت الأجواء ذروتها عندما صعد إلى المسرح آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد ليمنحوا الجمهور نظرة أولى حصرية على رحلتهم داخل الفيلم".

ويُعد "وتر واحد" أولى التجارب السينمائية لويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.

وأعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك يوم 29 أغسطس الجاري، بعد طرح أحدث أغنياته "الأيام" عبر يوتيوب والمنصات المختلفة.

ويجز الفنان ويجز آسر ياسين مايان السيد تارا عماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

كولومبوس كرو يتجاهل وضع علم فلسطين بمقعد وسام أبو علي

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في إطلالة رياضية عبر إنستجرام.. شاهد

الزمالك

قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد