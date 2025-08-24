قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجانات بتبوّظ الشباب.. وائل الفشني: الفن رسالة.. مش «سرسجي» يلبس دهب ويبقى نجم العالم

وائل الفشني
وائل الفشني
أحمد إبراهيم

هاجم الفنان وائل الفشني أغاني المهرجانات واصفًا إياها بأنها ليست فنًا، وذلك خلال استضافته في برنامج "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال وائل الفشني: "أنا هقول كلام ممكن يقعدني في البيت، المهرجانات دي مش فن أصلًا، وأنا آسف إذا كنت بقول كده".

وأضاف: "المهرجانات حلوة ممكن نغنيها في فرح ولا حاجة، لكن مش فن خالص، الموضوع ده بوظنا خالص. لما أجيب واحد 'سرسجي' أديله فلوس وأخليه برنس ونجم العالم ويبقى هو المثل الأعلى للشباب، يبقى أنا بوظت الدنيا كلها. معلش بقى، هو احنا هنكدب على ربنا؟ أنت مش هتجيب فنان، أنت هتجيب 'سرسجي' يعمل فنان، يلبس دهب ويلبس ويلبس، أنا ابني عاوز يبقى زيه عشان عاوز يركب العربية وعاوز وعاوز، ويبقى ده مثله الأعلى".

وائل الفشني يتمنى السفر للخارج

من ناحية أخرى، قال الفشني خلال برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، إنه يتمنى السفر للخارج وغناء كل مقامات الأغنية المصرية ليعرفها العالم.

وأكد أنه لا يهاجم مطربي المهرجانات، معقبًا: "أول مرة شوفت أوكا وأورتيجا كان في باريس وانبسطت جدًا".

ولفت إلى أنه يجب التنويع في الأعمال الفنية التي يقدمها، مضيفًا: "الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لي حاجة كبيرة جدًا، وفور أن جاء يطلب العمل معي لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه قال لي: 'ستغني'، وكانت مفاجأة كبيرة. لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

وروى موقفًا غير مجرى حياته: "حياتي قبل الحادث كانت متوترة ولم أكن ملتزمًا بالصلاة، ولكن بعد الحادث الذي تعرضت له، تعلمت منه أن هذه الدنيا لا تسوى شيئًا، وتعاهدت أمام الله ألا أقوم بإيذاء من قاموا بإيذائي".

وأكمل: "الحمد لله بعد الحادثة حياتي تغيرت وبقيت أقل السهر والخروجات أكثر من الأول، ومش بنزل من بيتي إلا في الضرورة القصوى".

وائل الفشني أعمال وائل الفشني الفنان وائل الفشني أغانى وائل الفشني حفل وائل الفشني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥

أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

Galaxy A07

سامسونج تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد