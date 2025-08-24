بسبب الغناء فى خلفية مسجد .. هجوم شرس على بسمة بوسيل | تفاصيل

أثارت الفنانة بسمة بوسيل حالة من الجدل الواسع بسبب أغنيتها الجديدة والتى تم تصويرها وفى خلفيتها مسجد وهو الأمر الذى وضعها أمام مرمى الانتقادات والهجوم.

بسمة بوسيل تجاهلت الأمر، ونشرت صورة لها وتعلق على "إنستجرام": "كل ما الهوهوة تكتر حواليكي اعرفي إنك ماشية كويس".

بينما قامت والدتها بالدفاع عنها قائلة : مطربين كتير غنوا جنب مساجد وبنتي بتتعرض لحملة هجوم منظمة.

بسمة بوسيل تخوض تجربة الكتابة

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكانت صرّحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، بأن الأزمة الصحية الأخيرة ،التي مرّ بها نجلها آدم تامر حسني، كانت نتيجة انفجار الزائدة الدودية، والذي تبِعته مضاعفات تطلبت تدخلاً جراحياً سريعاً.

وقالت "بوسيل"، خلال لقائها في برنامج "نجوم إف إم"، إن آدم خضع لعملية جراحية أولى، إلا أن حالته الصحية شهدت مضاعفات، ما اضطر الأطباء لإجراء عملية ثانية له ،في هذا السن الصغير.

كانت من أصعب الفترات

وأضافت أن فترة مرض آدم، كانت من أصعب الفترات في حياتها، لكنها طمأنت الجمهور بأن حالته الآن مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة، معبرة عن شكرها العميق، لكل من دعا له من قلبه.

أمايا الأقرب لشخصيتي

وفي ختام حديثها، أوضحت الفنانة المغربية أن ابنتها أمايا، تُعد من أقرب أولادها لشخصيتها، مؤكدة وجود رابط خاص يجمعهما.