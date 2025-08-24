تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

أحيا النجمان تامر حسني والشامي، حفلًا جماهيريا ضخما كامل العدد، بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"، والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

وصعد إلى المسرح في بداية الحفل المطرب الشامي، والذي أكد خلال الحفل أنه سعيد بتواجده في مراسي وإحياءه للحفل مع نجم الجيل تامر حسني، والذي ساعده كثيرًا بمصر.

كما قدم الشامي أشهر أغانيه، التي أشتهر بها في الوطن العربي: صبرا، يا ليل ويا العين، الدكتور وغيرهما وقدم أغنيته الشهيرة "ملكة جمال الكون" مع النجم تامر حسني مرتين على المسرح بناءً على طلب الجمهور.

تامر حسني يشعل الحفل

بينما أشعل النجم تامر حسني حفل مهرجان مراسي لمدة ساعتين متواصلين، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه على أشهر أغانيه، كما أعرب عن سعادته بإحياء الحفل في مهرجان مراسي وأشاد بموهبة المطرب الشامي.

وقدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغانيه، أبرزها: هو ده بقى؟، حبك لو غلطة، ملكة جمال الكون، الذوق العالي، حبيبي تقلان، المقص، هرمون السعادة، Come back to me، قولني كلام، وغيرهما.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وغيرهم.