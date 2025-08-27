قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه، بعنوان “قلبي سميتو لبنان” منذ قليل، عبر جميع المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية بعد أيام مع حفله الذي أقيم يوم السبت الماضي في لبنان.

وروَّج محمد رمضان لأغنية قلبي سميتو لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: "أغنية قلبي سميتو لبنان نزلت على المنصات، واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين وصل.. ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".

حفل محمد رمضان في لبنان

أدهش محمد رمضان، جمهوره، خلال حفل لبنان بالغناء باللهجة اللبنانية، وقدم أغنية، قال فيها: “اسمي محمد رمضان مصري الهوية والعنوان روحي سميتها بيروت وقلبي سميته لبنان”، وقام بالنداء على الفنانة فيروز بالقول “بعشق صوتك يا فيروز.. وبعشق وديع الصافي”.

وحرص محمد رمضان على حمل العلم اللبناني والغناء به، كما رَقَصَ على الدبكة اللبناني.

فيلم أسد

وعلى صعيد آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم “أسد”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشاركفي بطولته كل من “ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، محمود السراج”.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد أصحاب البشرة السمراء لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280.

ويُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية مهمة في التاريخ الإسلامي.

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.