الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

حفل تووليت
حفل تووليت
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

شهد حفل المطرب المقنع تووليت وفريق كايروكي، بختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، مفاجآت عديدة للجمور. 

وشهد حفل تووليت، حضور أسرته، وأصدقائه، إذ حرص على توجيه التحية لهم. 

حفل تووليت 

بدأ المطرب المقنع تووليت، حفل مهرجان العلمين الجديدة 2025، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين، في ظل حضور مكثف من الجماهير. 

وظهر تووليت، خلال الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديا تيشيرت أحمر وبنطالا أزرق، وبدأ الحفل بأغنية بيسألوني عليك، التي تفاعل معها الجمهور. 

يشهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، لـ كايروكي وتووليت، حضورا مكثفا للجمهور، يحمل لافتة كامل العدد.

فريق كايروكي 

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد  إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

تووليت

أصدر المطرب تووليت خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الأخير بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة تتميز بموسيقى مميزة على طريقة ألحان التسعينيات التى تجمع بين البوب والهيب هوب.

الأغنيات الثمانية التي يضمها ألبوم تووليت الجديد هي: «بقيت وحيد» و«عينيكي لون السما بالليل» و«لسه بريء»، و«ماتيجي أعدي عليكي» و«ليه بنخبي ومش بنقول»، و«حبيبي ليه» التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما.

تووليت المطرب المقنع تووليت العلمين العلمين الجديدة مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة

