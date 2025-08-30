محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة

حرص الفنان محمد رمضان على تحية النجمة أنغام بحفله في مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، واصفًا إياها بـ صوت وروح وقلب مصر.





وقال محمد رمضان خلال حفله بمهرجان مراسي “ليالي

مراسي”: محمد رمضان عن أنغام: ربنا استجاب لـ دعائنا وأنغام رجعت مصر ونورت بلدها بالسلامة.

وتابع محمد رمضان: مش بنعرف قيمة حبايبنا غير في الأزمات، صوت مصر وروح مصر وقلب مصر أنغام.

وكان الفنان محمد رمضان أطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقدم محمد رمضان خلال حفل ليالي مراسي مجموعة من أشهر أغانيه التي ينتظرها جمهوره، وسط تفاعل متوقع من الحضور.