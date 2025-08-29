كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن طرح كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، في خطوة تستهدف تسهيل عملية الشحن على المشتركين وتوفير مزيد من المرونة والسرعة في التعامل مع العدادات.

مميزات كارت الكهرباء الجديد

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المميزات التي يتمتع بها الكارت الجديد، والتي جاء أبرزها كالتالي:

سرعة عالية في نقل بيانات الشحن للعداد، حيث يضمن انتقال البيانات بين الكارت والعداد بدقة وسرعة فائقة.

إمكانية الشحن من جميع فروع الشركة، لكون الكارت متوافقًا بالكامل مع منظومة الشحن الموحد، ما يعني سهولة شحنه من أي فرع تابع لشركة التوزيع المتعاقد معها.

دعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يتيح الشحن عبر الهاتف المحمول بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

التكامل مع مختلف تطبيقات الشحن الإلكترونية، وهو ما يمنح المستهلك مرونة وخيارات متعددة لإعادة الشحن.

مستوى أمان أعلى للبيانات، حيث زود الكارت بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك من أي فقدان أو تلاعب.

إمكانية استبدال الكارت القديم

أكدت الشركة القابضة أن العملاء يمكنهم استبدال الكارت القديم بكارت الشحن الجديد الذي يدعم خاصية (NFC)، للاستفادة من المزايا الإضافية التي يوفرها.

خطوات الحصول على الكارت الجديد

أشارت الشركة إلى أن الحصول على الكارت يتم من خلال توجه المشترك إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له، مصطحبًا الكارت القديم، ليقوم بعملية الاستبدال مع دفع الرسوم المقررة.

تنويه هام للمشتركين

لفتت الشركة إلى ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بالعميل يدعم خاصية (NFC)، حتى يتمكن من استخدام الكارت الجديد للشحن عبر الهاتف بسهولة.

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:

الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد. إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي. استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد. التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس. التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار. تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق. منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح. عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك. إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة. رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة. تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.

لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقار

شددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.

هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.

7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضل

وفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل: