كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر كارت جديد لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لتسهيل عملية شحن العداد.

وذكرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المميزات الخاصة بالكارت الجديد وهي..

مميزات كارت شحن العداد الجديد

⁠1. سرعة عالية في نقل بيانات الشحن للعداد: يضمن انتقال البيانات بين الكارت والعداد بسرعة ودقة

2. إمكانية الشحن من جميع فروع الشركة: الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد، مما يعني أنه يمكن شحنه بسهولة من أي فرع تابع لنطاق شركة التوزيع المتعاقد معها

3. دعم تقنية NFC المطورة: يسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى.

4. التكامل مع جميع تطبيقات الشحن: الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر وخيارات متنوعة لإعادة الشحن

٥. أمان أعلى للبيانات: الكارت مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك من أي تلاعب أو فقدان

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.