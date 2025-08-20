خصومات هتوصل لـ270 جنيها.. رسوم عداد الكهرباء أبو كارت رسميا

يبحث الكثير من المواطنين عن سبب خصم عداد الكهرباء أبو كارت سواء في حالة وجود أقساط أو لا، حيث هناك بعض الرسوم التي تم فرضها رسمياً على عداد الكهرباء اعتباراً من شهر يونيو 2025.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الرسوم والمبالغ التي تُخصَم من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" عند الشحن، منذ شهر يونيو الماضي، رغم عدم وجود أقساط.

نستعرض لكم في السطور التالية رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت بالتفصيل والمبالغ المقررة شهرياً والمرتبطة بالاستهلاك الشهري لكل عداد ..

خصم عداد الكهرباء أبو كارت

رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

-خصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

خصومات عداد الكهرباء

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

رسوم خصم عداد الكهرباء

رسوم الأماكن المغلقة

-الرسوم والدمغات المُقررة قانونًا في نهاية الشهر:

الخصم والمكان مُغلَق:

يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.

