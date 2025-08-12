بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً

تزايدت عمليات البحث عن رسوم خصم عدادات الكهرباء التي حددتها وزارة الكهرباء رسمياً ليتم تطبيقها اعتباراً من يونيو 2025.

ويتساءل المواطنون عن خصومات عداد الكهرباء أبو كارت ، حتى رغم عدم وجود أقساط، لكن هناك بعض الرسوم التي فرضها على العدادات أعلنتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بشكل رسمي .

رسوم خصم عداد الكهرباء

-خصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت





خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

خصم عداد الكهرباء

الرسوم على الأماكن المغلقة

-الرسوم والدمغات المُقررة قانونًا في نهاية الشهر:

الخصم والمكان مُغلَق:

يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.

خصم رصيد من عداد الكهرباء بدون سبب

إذا لاحظ المستهلك استمرار خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل متكرر دون مبرر واضح، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة الاستهلاك اليومي: يجب التحقق من تفاصيل استهلاك الكهرباء المسجلة على العداد، حيث يوفر العداد معلومات دقيقة حول الشريحة الحالية والقيمة المستهلكة. التحقق من الرسوم الإضافية: أحيانًا يتم الخصم بسبب أقساط مديونية أو خدمات إضافية، لذلك يجب مراجعة تفاصيل الشحن. التواصل مع شركة الكهرباء: يمكن زيارة أقرب فرع لشركة الكهرباء أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على تقرير تفصيلي حول سبب الخصم. طلب فحص العداد: في حال الشك بوجود خلل تقني، يمكن تقديم طلب رسمي لفحص العداد للتأكد من سلامة عمله. تقديم شكوى رسمية: يمكن تقديم شكوى عبر الخط الساخن 121 أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء لمتابعة المشكلة. متابعة الرصيد بعد الشحن: يُفضل مراقبة الرصيد بعد كل عملية شحن وتسجيل أي خصومات غير متوقعة. عدم ترك الكارت في العداد لفترات طويلة دون حاجة: لتجنب أي خصومات غير مبررة بسبب التحديثات التلقائية.

عداد الكهرباء ابو كارت

رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات

وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:

الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد. إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي. استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد. التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس. التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار. تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق. منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح. عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك. إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة. رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة. تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.