أخبار البلد

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

رسوم عدادات الكهرباء
رسوم عدادات الكهرباء
رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن رسوم تخصم من عداد الكهرباء ، بعد إعلان وزارة الكهرباء رسمياً عن الرسوم والخصومات المقرر توقيعها عند شحن عداد الكهرباء أبو كارت.

وأعلنت الكهرباء ان هذه الرسوم يتم خصمها اعتباراً من شهر يونيو وتسرى من حينها وحتى الان.

ونستعرض لكم في السطور التالية رسوم تخصم من عداد الكهرباء ابو كارت رغم عدم وجود أقساط..   

رسوم تُخصم من عداد الكهرباء 

-خصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

رسوم خصم عداد الكهرباء 

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

  • الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.
  • الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.
  • الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.
  • الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.
  • الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.
  • الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.
  • الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.
رسوم عدادات الكهرباء 

الرسوم على الأماكن المغلقة

-الرسوم والدمغات المُقررة قانونًا في نهاية الشهر:

الخصم والمكان مُغلَق:

يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.

طريقة شحن عداد الكهرباء أبو كارت من فوري  

  1. التوجه إلى أقرب منفذ فوري.
  2. اختيار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.
  3. إدخال الكارت في ماكينة فوري.
  4. الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.
  5. اختيار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى. 
رسوم عدادات الكهرباء رسوم خصم عداد الكهرباء عداد الكهرباء ابو كارت شحن عداد الكهرباء فوري رسوم عداد الكهرباء ابو كارت

