خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الرسوم التي تُخصَم من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع “أبو كارت” عند الشحن رغم عدم وجود أقساط، حيث يسرى هذا القرار منذ يونيو الماضي .

ونستعرض لكم في السطور التالية المبالغ والرسوم التي يتم خصمها عند شحن العداد أبو كارت كالتالي :



- خصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.

- خصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.

عداد الكهرباء ابو كارت

- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:

الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

الرسوم على الأماكن المغلقة

-الرسوم والدمغات المُقررة قانونًا في نهاية الشهر:

الخصم والمكان مُغلَق:

يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.

عداد الكهرباء ابو كارت

حالات رفع العداد وتركيب آخر مسبوق الدفع

- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .