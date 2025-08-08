حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل الكثير من المواطنين عن سر اختفاء جزء من رصيدهم عند شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهو ما يثير حيرة الكثيرين.

فالخصومات الشهرية التي قد تبدو غامضة، هي في الحقيقة مبالغ محددة تفرضها شركات توزيع الكهرباء لأسباب مختلفة، قد تكون مرتبطة بتقسيط مديونيات سابقة أو مصاريف صيانة.

وفي هذا السياق، يقدم صدى البلد تفصيلاً لأبرز الأسباب وراء هذه الخصومات، لنساعدكم على فهم كيفية إدارة رصيدكم بكفاءة وتجنب أي مفاجآت غير سارة.

فهناك بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها لصغار المشتركين بنظام التقسيط على 12 شهرًا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) وتركيب آخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر، ومع زيادة أسعار العداد سيتم خصم مبلغ أكبر لمن سيقوم بتركيب العداد حديثًا.

أما العداد الكودية للمبانى المخالفة فبعض الشركات لا تقوم بتقسيط ثمن العداد والمقايسات التى تعدت فى بعض المناطق 50 ألف جنيه أو يتم تقسيط مبلغ بسيط يصل الى 12 ألفا.

أيضا بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتتولى شركات توزيع الكهرباء جدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم وتركيب مسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر.

كما يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، وييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم الخصم من الرصيد كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار.

هل يتم الخصم والمكان مغلق؟

يخصم العداد فى نهاية كل شهر بشكل تلقائي ما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.



الخصم مقابل خدمة العملاء

تخصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود في العداد في نهاية الشهر، وحسابه يتم كالآتي:

الشريحة الأولى: 1 جنيه

الشريحة الثانية: 2 جنيه‎

الشريحة الثالثة: 6 جنبهات

الشريحة الرابعة: 11 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا

الشريحة السادسة: خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا

الشريحة السابعة: 40 جنيهًا

رسوم النظافة

تخصم رسوم النظافة للقطاع المنزلى طبقا لكل منطقة وتتراوح بين 3 جنيهات و20 جنيها، أما رسوم النظافة للقطاع التجارى فتتراوح بين 30 جنيها و60 جنيها.