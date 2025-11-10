قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة
طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية
بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين
أخبار البلد

إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
الديب أبوعلي

اختتمت البعثة الدولية لـ "ائتلاف نزاهة" اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب المصري، حيث واصل المتابعون الدوليون الانتشار في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى.

كما واصلت غرفة العمليات المركزية التابعة لـ (ائتلاف نزاهة) أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان وتلقي الشكاوى من الناخبين.

ورصد أعضاء البعثة، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية، من بعض الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بما يمثل كسرًا للصمت الانتخابي في يومي التصويت، كما لاحظوا احتفالات أمام بعض اللجان التي شهدت أجواء من الرقص والغناء والمزمار.

وسجل أعضاء البعثة الدولية تفاوتًا في نسب المشاركة على مدار اليوم، حيث شهدت اللجان تزايدًا في حجم المشاركة في ساعات التصويت الأخيرة، واستمرت المشاركة اللافتة للمرأة في عملية التصويت.

وتلقت غرفة العمليات التابعة لـ (ائتلاف نزاهة) شكاوى من بعض الناخبين عن غياب الحبر الفسفوري وعدم وجوده داخل اللجان، وبعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت الهيئة بأن الحبر الفسفوري لا يستخدم إلا في الاستحقاقات الانتخابية العامة مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت، ولا يستخدم في الانتخابات البرلمانية.

وأشاد أعضاء البعثة، بوجود تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بدون مشقة عليهم في ظل مشاركة ملحوظة لكبار السن، كما تم لأول مرة وضع تعليمات بطريقة برايل في الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بالصوت.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة.

وتستهدف البعثة زيارة (720) لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولي، وزيارة (1320) لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله (34) متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية، وهي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان

ائتلاف نزاهة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المصري انتخابات مؤسسة ماعت للسلام منتدى جالس الدولي مؤسسة إليزكا للإغاثة

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

