تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، والتنمية غياب وقائع العنف أو التوتر في محيط مقار الاقتراع بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وعدم وجود ثمة احتكاكات بين ممثلي المرشحين في القرى أو في محيط لجان التصويت رغم كثافة الإقبال وتبادل عمليات الحشد بين الأسر والعائلات المختلفة.

وقال الائتلاف: على الرغم من سخونة التنافسية وشراستها في العديد من الذوائر الفردية وما تولد عنها من اصطفاف قبلي وعشائري، إلا أن ذلك تزامن مع شيوع حالة من المودة والمرونة في التعامل بين الحملات الانتخابية للمرشحين الأحزاب السياسية المختلفة.

ويرى الائتلاف المصري، أن تلك الظاهرة المستجدة في تعامل أنصار المرشحين تعود بالأساس لطول فترة التحضير للتنافسية والتي بدأت عقب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مباشرة، والتى كانت بمثابة بروفه حقيقة لإنتخابات النواب.

واختتم الائتلاف: يأتي ذلك فضلا عن حياد واضح للهيئات المشرفه على العملية الانتخابية مثل الهيئة الوطنية للانتخابات وقوات تأمين العملية الانتخابية بصورة عززت من الشعور الحياد والنزاهة وجعلت كافة الأطراف تخشي التورط في مخالفات توقعها في مشكلات قضائية.