12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو

تشهد البلاد خلال الفترة  الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاع في درجات عن المعدلات الطبيعية بنسبة وصل لـ 7 درجات، والجميع من المواطنين يريد معرفة حالة الجو خلال الساعات المقبلة.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد شهدت ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن العظمى سجلت أمس 27 درجة، وأن هذا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 7 درجات.

حالة الطقس

وأضافت منار غانم أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى تسجل بالقاهرة اليوم 24 درجة، وأن هذا يعني أن الطقس دافئ.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وأن الصغرى قد تصل لـ 12 درجة، ولذلك على الجميع الحذر من الانخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد غدا ستسجل درجات حرارة 22 درجة، وأن اليوم هناك نشاط رياح تتراوح سرعته بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة، وأن هناك بعض المحافظات منها القاهرة قد تتأثر برياح محملة بالأتربة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارآ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
وعن الظواهر الجوية هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة جدآ إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبوسمبل 29 10

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد طقس اليوم الطقس

