ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
توك شو

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت  غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات أعلى من أمس بـ 3 و4 درجات، وأن الارتفاع في درجات الحرارة يكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

حالة الطقس في مصر

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة متوقع أن تسجل اليوم الجمعة 24 درجة، ومحافظات الصعيد تصل لـ 26 و27 درجة، وأن السبب في ارتفاع درجات الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأشارت إلى أن فترة الظهر سيكون هناك أجواء شمسية، ولكن في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وأن البلاد في المساء بالقاهرة الكبرى تسجل 14 وأن المدن الجديدة تسجل أقل من ذلك، وبعض مناطق شمال صعيد قد تسجل 8 درجات.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة


حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

