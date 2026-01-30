كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد اليوم تشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات أعلى من أمس بـ 3 و4 درجات، وأن الارتفاع في درجات الحرارة يكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة متوقع أن تسجل اليوم الجمعة 24 درجة، ومحافظات الصعيد تصل لـ 26 و27 درجة، وأن السبب في ارتفاع درجات الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأشارت إلى أن فترة الظهر سيكون هناك أجواء شمسية، ولكن في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وأن البلاد في المساء بالقاهرة الكبرى تسجل 14 وأن المدن الجديدة تسجل أقل من ذلك، وبعض مناطق شمال صعيد قد تسجل 8 درجات.

حالة الطقس اليوم الجمعة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.