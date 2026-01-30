قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بدء توافد أعضاء عمومية الوفد إلى المقر لانتخاب رئيس جديد للحزب.. صور

توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد إلى مقر الإنتخاب
توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد إلى مقر الإنتخاب

بدأ منذ قليل توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد إلى مقر الإنتخاب بمقر الحزب، للمشاركة في العملية الإنتخابية الخاصة باختيار رئيسًا جديدًا للحزب، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان حسن سير العملية الإنتخابية.

وشهد محيط مقر الإقتراع انتظامًا ملحوظًا في دخول الأعضاء، حيث قامت لجنة الانتخابات المشرفة على العملية بإتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتيسير عملية التصويت، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الإنتخابية، بما يعكس حرص الحزب على ترسيخ الممارسات الديمقراطية الداخلية.


وأكدت لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد  برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز  وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن عملية التصويت تتم في أجواء من الشفافية والإنضباط، مع الإلتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم  الفرز وإعلان النتائج عقب غلق باب التصويت مباشرة، وفقًا للوائح المنظمة.
وكانت لجنة إنتخابات رئاسة الحزب قد وصلت مبكرا لتسهيل عمليات دخول الأعضاء وتذليل العقبات أمامهم.


وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

أعضاء الجمعية العمومية مقر الإنتخاب العملية الإنتخابية حزب الوفد

