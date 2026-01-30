الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للفترة من غد السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 04 فبراير 2026.

وأفادت الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً ليلاً.

ظواهر جوية مرتقبة: شبورة مائية ورياح

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

كما أشارت التوقعات إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اعتباراً من السبت وحتى الأربعاء، حيث تشمل مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. ونبهت الهيئة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفقاً للبيانات، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مع بداية الأسبوع قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا:

القاهرة والوجه البحري: تسجل العظمى يومي السبت والأحد 25 درجة مئوية، لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى تصل إلى 21 درجة يوم الأربعاء، مع صغرى تتراوح بين 11 و16 درجة.

السواحل الشمالية:

تشهد استقرارا نسبيا في العظمى عند 24 درجة يومي السبت والأحد، ثم تنخفض لتصل إلى 20 درجة بحلول يوم الأربعاء.

جنوب الصعيد: يظل الجو شديد الدفء نهاراً، حيث تصل العظمى إلى ذروتها يوم الاثنين بـ 29 درجة مئوية، قبل أن تتراجع إلى 27 درجة يوم الأربعاء.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى فيه ما بين 22 و27 درجة مئوية على مدار الأيام الخمسة القادمة، مع ليالٍ باردة تنخفض فيها الحرارة إلى 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 41 14

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 20 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 25 13

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 23 12

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 13

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 20 13

سيوة 24 10

رأس غارب 25 13

سفاجا 26 12

مرسى علم 27 13

شلاتين 26 17

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 24 09

بني سويف 25 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 08

سوهاج 25 08

قنا 24 07

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 26 16

أبو سمبل 25 12