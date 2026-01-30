قسد تعلن وقف إطلاق النار ودمج قواتها بالجيش السوري على مراحل

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية

"قسد " عن اتفاقها مع الحكومة السورية على دمج قواتها بالجيش على مراحل.

وأشارت ‌‏قوات قسد في بيان لها إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في اتفاق شامل مع الحكومة السورية.

وذكرت ‌‏قسد قائلة: الاتفاق مع الحكومة يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين المدنيين.

وقالت قسد: الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وختمت قسد: الاتفاق يتضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.