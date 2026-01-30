قسد تعلن وقف إطلاق النار ودمج قواتها بالجيش السوري على مراحل

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية
"قسد " عن اتفاقها مع الحكومة السورية على دمج قواتها بالجيش على مراحل.
وأشارت قوات قسد في بيان لها إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في اتفاق شامل مع الحكومة السورية.
وذكرت قسد قائلة: الاتفاق مع الحكومة يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين المدنيين.
وقالت قسد: الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.
وختمت قسد: الاتفاق يتضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.