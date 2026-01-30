لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني

أنهت الطالبة بالمدرسة الرسمية الدولية IPS2 بالتجمع الخامس وعضو الاتحاد المصري للجمباز، لي لي محمد أحمد صبيح، الموسم الرياضي 2025/2026 بتحقيق إنجاز مميز، بعد تتويجها بالمركز الأول وحصد الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني – آنسات مرحلة 6 سنوات.

وجاء هذا التتويج امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها اللاعبة لي لي محمد صبيح خلال الموسم ذاته، حيث سبق لها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، التي أُقيمت في سبتمبر 2025، إلى جانب حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المناطق بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تشارك الطالبة بالمدرسة الرسمية الدولية IPS2 بالتجمع الخامس وعضو الاتحاد المصري للجمباز، لي لي محمد أحمد صبيح، في منافسات الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026/2027 ضمن مرحلة 7 سنوات، في ظل تطلعات بمواصلة مشوارها المميز وتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.