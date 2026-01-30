قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني

لي لي محمد أحمد
لي لي محمد أحمد
قسم الرياضة

أنهت الطالبة بالمدرسة الرسمية الدولية IPS2 بالتجمع الخامس وعضو الاتحاد المصري للجمباز، لي لي محمد أحمد صبيح، الموسم الرياضي 2025/2026 بتحقيق إنجاز مميز، بعد تتويجها بالمركز الأول وحصد الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني – آنسات مرحلة 6 سنوات.

وجاء هذا التتويج امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها اللاعبة لي لي محمد صبيح خلال الموسم ذاته، حيث سبق لها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، التي أُقيمت في سبتمبر 2025، إلى جانب حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة المناطق بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تشارك الطالبة بالمدرسة الرسمية الدولية IPS2 بالتجمع الخامس وعضو الاتحاد المصري للجمباز، لي لي محمد أحمد صبيح، في منافسات الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026/2027 ضمن مرحلة 7 سنوات، في ظل تطلعات بمواصلة مشوارها المميز وتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

لي لي محمد أحمد لي لي محمد أحمد صبيح الموسم الرياضي 20252026 بطولة كأس مصر للجمباز الفني الاتحاد المصري للجمباز منافسات الجمباز الفني

