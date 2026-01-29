بيان رباعي حاسم | دعم غربي لاتفاق دمشق وقسد .. وتحذير من تعطيل استقرار سوريا

أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بيان رباعي مشترك حول تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمدة 15 يوما.

تمديد وقف إطلاق النار في سوريا

ورحب البيان الرباعي، بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وإنشاء ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى مناطق شمال شرقي سوريا.

وحثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة جميع الأطراف في سوريا على التوصل سريعًا إلى وقف إطلاق نار دائم، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الدمج السلمي والمستدام لشمال شرقي سوريا ضمن دولة موحّدة.

وأكد البيان الرباعي أن اتفاق 18 يناير 2026 بين دمشق وقسد هو المسار الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار في سوريا.